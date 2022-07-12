Четырех человек задержали по подозрению в обмане пенсионеров в Омске

Полиция в Омске задержала четырех человек, подозреваемых в крупном мошенничестве. От действий злоумышленников пострадали не меньше 14 пенсионеров.

Подозреваемые приехали в Омск из Новосибирской области в мае и поселились в съемной квартире. По версии правоохранительных органов, они работали в качестве курьеров и забирали деньги у пожилых людей. Адреса пенсионеров подозреваемые получали через мессенджеры в социальных сетях, пишет ИА «Город55».

Пострадавшим поступали телефонные звонки от лиц, которые представлялись детьми или внуками. Они сообщали, что якобы стали виновниками ДТП с пострадавшими. Пенсионерам предлагали заплатить от 800 тыс. до 1,5 млн рублей, чтобы в отношении их «родственников» не было возбуждено уголовное дело. Курьеры получали наличные деньги и переводили их на определенные счета, оставляя себе 10% от суммы.

Уголовные дела по каждому факту объединены в одно производство.

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело по факту мошенничества организованной преступной группы. Злоумышленники похитили свыше 3,8 млн рублей у 16 пенсионеров. Двое обвиняемых выполняли роль курьеров. Они приезжали к потерпевшим, забирали деньги и вносили их на подконтрольные преступной группе счета.