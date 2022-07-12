Число пострадавших от ракетного удара по Новой Каховке возросло до 80

Число пострадавших после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области возросло до 80. Об этом 12 июля рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, семеро числятся пропавшими без вести. Погибли при ударе пять человек, сообщил он «РИА Новости».

Все погибшие и пострадавшие из числа мирного населения.

Как добавил Стремоусов, разрушения видны в радиусе двух километров. В некоторых домах трещины, другие разрушены, есть дома с выбитыми стеклами.

Он назвал обстрел Каховки со стороны ВСУ чистым нацизмом и тактикой террора. Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев назвал атаку террористическим актом против мирного населения.

В этот же день первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что атака ВСУ в Херсонской области — это террористический акт, участие в котором принимали западные страны, поставляющие Киеву летальное оружие. При этом сенатор отметил, что любая реакция мирового сообщества, осуждающая действия Украины в Новой Каховке, будет тем или иным образом заблокирована.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

Об обстреле ВСУ из американских систем HIMARS по Новой Каховке стало известно поздним вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок и другие объекты инфраструктуры.

ВСУ выпустили по Новой Каховке шесть ракет, три были сбиты системой ПВО.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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