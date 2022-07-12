Два аварийных дома сгорели на территории Орска

За четыре дня в Орске (Оренбургская область) сгорели два аварийных расселенных дома. Специалисты не исключают версию о поджоге.

Первый пожар произошел в неиспользуемом здании бывшего общежития на улице Медногорской в субботу. Огонь распространялся по второму этажу. В результате возгорания никто не пострадал. Сегодня, 12 июля, загорелось здание на улице Запорожской. На месте работают два пожарных расчета, открытое горение ликвидировано, пишет «Урал56.Ру».

На месте пожара работают дознаватели, устанавливаются точные причины горения.

В начале июля в историческом центре Уфы загорелся особняк Шамовых. Здание признано памятником архитектуры и объектом культурного наследия.