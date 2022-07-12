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В Кремле заявили об отсутствии обсуждения переговоров с Украиной в беседе с Эрдоганом

Кремль: Путин и Эрдоган не обсуждали переговоры с Украиной
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Фото: РИА Новости/Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Во время телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вопрос о возобновлении переговоров с Украиной не поднимался. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 12 июля, на брифинге.

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«Нет, сейчас об этом речи не идет», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся днем ранее. Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море. Кроме того, он отметил, что конфликт на Украине должен быть завершен путем мирных переговоров, а Турция готова поспособствовать этому.

7 июля Путин обратил внимание на то, что Россия не отказывается от мирных переговоров с украинской стороной. При этом он подчеркнул, что чем позже они начнутся, тем сложнее «им будет с нами договариваться».

5 июля Эрдоган сообщил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Лавров отмечал, в свою очередь, что Россия готова к переговорам по вопросу вывоза зерна из Украины.

1 июля турецкий лидер сказал, что в стране началась подготовка к переговорам с президентами России и Украины — Путиным и Владимиром Зеленским, которые пройдут по телефону.

18 июня о возможности возобновления переговоров в августе заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его мнению, к концу лета изменится позиция Киева за столом переговоров. Украина будет говорить с позиции силы, добавил он.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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