Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле в связи с оспой обезьян

В Кремле не было полной отмены эпидемиологических мер и до выявления в РФ первого случая оспы обезьян. Об этом во вторник, 12 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы уже сообщали, что в Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. В частности, у нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учетом специфики работы. Все-таки это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются», — сказал он.

Песков также отметил, что следить за распространением вируса является прерогативой Роспотребнадзора, поэтому обращаться по таким вопросам стоит в ведомство.

Ранее в этот день в России выявили первый случай оспы обезьян. Заболевание обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. Как рассказали в Роспотребнадзоре, сейчас он находится в изоляции в инфекционной больнице. В Минздраве РФ уточнили, что пациент в удовлетворительном состоянии. Все контактные лица также установлены и находятся под наблюдением.

Кроме того, в министерстве заявили, что система здравоохранения РФ готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. В России с мая проводятся обучения медработников по вопросам данного заболевания.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

23 июня заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что локдауна или перехода на дистанционную работу в России из-за оспы обезьян не будет.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).