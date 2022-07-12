В Госдуме подчеркнули значимость импортозамещения

В Государственной Думе состоялось заседание Экспертного совета по развитию торговли и защите прав потребителей при комитете Госдумы по промышленности и торговле. Члены комитета обсудили меры поддержки, необходимые для восполнения дефицита товаров народного потребления и промышленного оборудования, особенно в тех областях, где еще не существует отечественных аналогов, или их ассортимент ограничен.

Выступая на заседании, заместитель председателя комитета Александр Дроздов, представитель фракции «Единая Россия» подчеркнул важность мероприятий по импортозамещению, которое позволит государству решить проблемы с поставками на долгосрочную перспективу. «С одной стороны, государство поддерживает отечественного производителя, вводя механизмы льготного кредитования и субсидирования, а также снимая административные барьеры и ограничивая проверки. С другой стороны, развивается механизм параллельного импорта. Главный вопрос на сегодня: что первично и решает стратегическую задачу — импортозамещение или параллельный импорт? Введение параллельного импорта решает краткосрочную задачу, но не снимает фактора зависимости, — подчеркнул парламентарий. — Заместив товары из недружественных стран на продукцию дружественных, в первую очередь, Китая, мы не решим стратегической задачи — самостоятельности отечественной экономики».

Дроздов отметил, что в Госдуме создана межфракционная рабочая группа по законодательной поддержке импортозамещения и созданию условий для отечественного бизнеса, перед которой поставлена задача подготовить к осенней сессии дополнительные законодательные инициативы.

«Как член рабочей группы считаю, что на сегодняшнем этапе, вводя параллельный импорт, необходимо одновременно усиливать позиции российских импортозамещающих производств. В первую очередь стоит уточнить в № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» понятия «российский производитель» и «российская продукция», которые на сегодня законодательно не закреплены. Кроме того, необходимо не просто выделять бюджетные средства на субсидирование и льготное кредитование наших предприятий, а в целом переориентировать закупочные процедуры на российскую продукцию за счет совершенствования 44 и 223 Федеральных законов. Уверен, что именно эти шаги позволят укрепить отечественную экономику и в полной мере реализовать Народную программу «Единой России», — резюмировал Дроздов.