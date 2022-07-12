Уголовное дело возбудили после гибели жителя Башкирии на водном тюбинге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 22-летнего мужчины во время катания на водном тюбинге в Башкирии. Плавсредство столкнулось с катером.

Трагедия произошла в акватории Нугушского водохранилища в Мелеузовском районе 10 июля. По данным следствия, трое мужчин катались на «водном диване», который был прикреплен к гидроциклу. При столкновении тюбинга с катером один мужчина погиб, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение судебных экспертиз. Ведется опрос водителей гидроцикла и катера, а также очевидцев происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Омске один человек погиб в результате наезда гидроцикла на водные сани на реке Иртыш. Владелец водного мотоцикла скрылся с места происшествия.