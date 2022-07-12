Реклама
Прямой эфир
Авто
В России заработал электронный сервис купли-продажи автомобилей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей
Экономика
В Кремле заявили о контроле за выполнением обязательств уходящих из РФ компаний
Мир
Военный эксперт назвал удар ВСУ по Новой Каховке актом мести населению
Экономика
Песков заявил об особом внимании кабмина и ЦБ к излишнему усилению рубля
Экономика
Российские заводы перейдут на биотопливо
Общество
В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях для защиты от ковида
Мир
Песков заявил о желании многих украинцев получить гражданство России
Мир
ВС РФ уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon
Общество
Первый случай оспы обезьян в России выявили в Петербурге
Мир
Путин и Токаев договорились об укреплении партнерства России и Казахстана

Суд оштрафовал журналиста Дудя на 120 тысяч рублей по делу о гей-пропаганде среди детей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский блогер Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) оштрафован за пропаганду однополых отношений среди детей. Об этом 12 июля сообщили «Известиям» в мировом суде судебного участка района Лефортово в Москве.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Заседание прошло 7 июля. Сумма штрафа составила 120 тыс. рублей.

Дудь признан виновным в нарушении статьи административного кодекса «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Блогер на рассмотрение административного протокола не явился.

11 июля в Госдуме предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ. Закон коснется интернета и кино безотносительно к возрасту потребителей контента.

7 июня заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, который предполагает штрафы до 10 млн рублей (до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц) не только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но и за пропаганду ЛГБТ среди любой аудитории.

В октябре прошло года Зюзинский суд оштрафовал Дудя на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Административное дело было возбуждено после проверки его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном (Алишером Моргенштерном, признан физлицом-иноагентом).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022