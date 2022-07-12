Суд оштрафовал журналиста Дудя на 120 тысяч рублей по делу о гей-пропаганде среди детей
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- Суд оштрафовал журналиста Дудя на 120 тысяч рублей по делу о гей-пропаганде среди детей
Российский блогер Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) оштрафован за пропаганду однополых отношений среди детей. Об этом 12 июля сообщили «Известиям» в мировом суде судебного участка района Лефортово в Москве.
Заседание прошло 7 июля. Сумма штрафа составила 120 тыс. рублей.
Дудь признан виновным в нарушении статьи административного кодекса «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
Блогер на рассмотрение административного протокола не явился.
11 июля в Госдуме предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в РФ. Закон коснется интернета и кино безотносительно к возрасту потребителей контента.
7 июня заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, который предполагает штрафы до 10 млн рублей (до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц) не только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но и за пропаганду ЛГБТ среди любой аудитории.
В октябре прошло года Зюзинский суд оштрафовал Дудя на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Административное дело было возбуждено после проверки его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном (Алишером Моргенштерном, признан физлицом-иноагентом).