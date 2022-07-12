Снаряд ВСУ попал в кровлю детского сада в Горловке

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в кровлю детского сада в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 12 июля, сообщает мэр города Иван Приходько.

«Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит», — написал он в своем Telegram-канале.

9 июля украинские войска обстреляли Горловку и поселок городского типа Старомихайловку. ВСУ выпустили по населенным пунктам в том числе три мины калибром 120 мм. В результате массированного артобстрела Горловки повреждены многоквартирные жилые дома. Пострадали 11 человек, двое из которых несовершеннолетние.

8 июля мирный житель поселка Пантелеймоновка в пригороде Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских военных. Как отметил Приходько, в поселке также были зафиксированы разрывы снарядов около школы.

В тот же день в аппарате уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой сообщили, что за весь период украинской агрессии общее число погибших превысило 8,1 тыс., среди которых 116 детей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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