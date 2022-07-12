Реклама
Прямой эфир
Авто
В России заработал электронный сервис купли-продажи автомобилей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей
Экономика
В Кремле заявили о контроле за выполнением обязательств уходящих из РФ компаний
Мир
Военный эксперт назвал удар ВСУ по Новой Каховке актом мести населению
Экономика
Песков заявил об особом внимании кабмина и ЦБ к излишнему усилению рубля
Экономика
Российские заводы перейдут на биотопливо
Общество
В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях для защиты от ковида
Мир
Песков заявил о желании многих украинцев получить гражданство России
Мир
ВС РФ уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon
Общество
Первый случай оспы обезьян в России выявили в Петербурге
Мир
Путин и Токаев договорились об укреплении партнерства России и Казахстана
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 12 июля

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил в этот день официальны представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки было уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ. Также были поражены живая сила и военная техника украинских военных в 12 районах, 4 склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады и пункт ремонта и восстановления бронетехники.

Кроме того, по его словам, за сутки поражено: 3 пункта управления, 3 склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах. Также были сбиты семь украинских беспилотников и перехвачено 12 снарядов «Ураган».

Вечером 11 июля стало известно об обстреле Вооруженными силами Украины Новой Каховки в Херсонской области. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

В результате удара погибли как минимум 7 человек, 80 обратились за медицинской помощью. Сейчас в городе работают спасатели. В домах и под завалами остаются заблокированными люди. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадали свыше 80 граждан, семь человек пропали без вести.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022