Карта спецоперации на Украине 12 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил в этот день официальны представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки было уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ. Также были поражены живая сила и военная техника украинских военных в 12 районах, 4 склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады и пункт ремонта и восстановления бронетехники.

Кроме того, по его словам, за сутки поражено: 3 пункта управления, 3 склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах. Также были сбиты семь украинских беспилотников и перехвачено 12 снарядов «Ураган».

Вечером 11 июля стало известно об обстреле Вооруженными силами Украины Новой Каховки в Херсонской области. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

В результате удара погибли как минимум 7 человек, 80 обратились за медицинской помощью. Сейчас в городе работают спасатели. В домах и под завалами остаются заблокированными люди. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадали свыше 80 граждан, семь человек пропали без вести.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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