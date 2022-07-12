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Менеджмент RCC перенес поединок между Шлеменко и Исмаиловым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Менеджмент лиги смешанных единоборств RCC принял решение о переносе поединка между бойцами ММА Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает пресс-служба лиги.

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Бой состоится в декабре, а не в августе, как это планировалось ранее, так как Исмаилов не успевает восстановиться после операции.

Шлеменко же 26 августа примет участие в турнире RCC 12 в Екатеринбурге, его соперник будет объявлен в ближайшее время.

«Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», — заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Шлеменко и Исмаилов продолжают сниматься в бойцовском проекте RCC Fight Show, где бойцы выступают в качестве наставников и тренируют команды, которые в итоге встретятся в клетке ради контракта с организацией. Поединок бойцов станет главным событием турнира RCC 12.

В мае Шлеменко, Исмаилов и Клименко подписали трехсторонний контракт на поединок между бойцами.

В тот же день Исмаилов заявил, что зрителей поединка ожидает яркое противостояние. При этом боец высоко оценил профессиональные навыки своего оппонента, назвав его волевым парнем, который идет до конца.

Шлеменко, в свою очередь, заявил, что его соперник испытывает страх перед предстоящим сражением, поскольку пришел на пресс-конференцию в очках, чтобы скрыть глаза.

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