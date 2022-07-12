Ученые обнаружили опасные виды лягушек и жаб в Западной Сибири

Ученые сообщили о распространении озерных лягушек и зеленых жаб в Западной Сибири. Специалисты считают, что численность амфибий необходимо регулировать.

Масштабные исследования провели сотрудники Томского государственного университета, Тюменского госуниверситета и Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН. Они обнаружили активное распространение инвазивных видов лягушек и жаб в Западной Сибири. Озерная лягушка легко адаптируется к различным условиям окружающей среды, благодаря чему быстро расширяет ареал. Она вытесняет другие виды и поедает более мелких животных, в том числе головастиков и тритонов. Об этом сообщает РИА «Томск».

Ученые отмечают, что распространение лягушки связано с человеческой деятельностью. В Алтайский край головастики попали вместе с молодью рыбы во время рыборазведения. Из Горного Алтая лягушки попали в Обь, а теперь их можно обнаружить и в устье Томи.

По мнению участников исследования, решить проблему распространения лягушек можно с помощью продуманного управления водными объектами. По результатам исследования составлена интерактивная карта ареалов земноводных в Западной Сибири.