В Крыму задержаны подозреваемые в избиении военнослужащего ВС России за букву Z на одежде

Советник главы Крыма Олег Крючков 12 июля сообщил о задержании на полуострове подозреваемых в нападении на солдата ВС РФ в Судаке за букву Z на одежде.

В своем Telegram-канале Крючков отметил, что с задержанными сейчас работают правоохранительные органы.

Накануне трое человек напали на российского военнослужащего, который проходил лечение в одном из санаториев Судака. Причиной нападения стал символ Z на одежде солдата. По словам Крючкова, у пострадавшего есть видимые побои, ему оказывается медицинская помощь. Глава Республики Крым Сергей Аксенов взял дело под личный контроль.

В апреле группа украинцев избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. Украинцы выкрикивали «Слава Украине!», в ответ на это друзья пострадавшей крикнули «Слава России!». После этого завязался конфликт. Украинцы начали нецензурно выражаться и напали на ребят с какими-то предметами в руках. Девушка пыталась разнять их, но ее ударили в лицо кастетом или чем-то металлическим, похожим на него.

Тогда же другая женщина из Греции рассказала, как украинцы напали на машину, где находилась ее семилетняя дочь. У девочки в руках был российский флаг. В результате ребенок получил травмы. По словам женщины, автомобили двигались колонной, на одном из участков дороги полиция перекрыла им дорогу и указала проезжать в другом направлении, где оказались украинцы.

Также в апреле сообщалось, что многим россиянам, проживающим в Германии, отправили письма из полиции. Людей попросили прийти в отделение и объясниться. У всех граждан, получивших бумагу, на аватарке в WhatsApp (принадлежит организации, признанной в РФ экстремистской) стояла картинка с буквой Z.

В марте вандалы разгромили автомобиль россиянина, проживающего в Нью-Йорке, вскоре после того, как он нанес изображение буквы Z на заднее стекло транспортного средства.

Буквы Z и V стали символами спецоперации по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

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