В Совфеде назвали террористическим актом атаку ВСУ на Новую Каховку

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новую Каховку в Херсонской области — это террористический акт, участие в котором принимали западные страны, поставляющие Киеву летальное оружие. Об этом во вторник, 12 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это террористический акт, участие в котором принимают западные страны, которые поставляют Украине такое оружие, летальное по сути. И самое главное, что никто на Западе об этом не жалеет. Они считают правильным, что идет уничтожение мирного населения, потому что и Украина, и те западные страны, которые ее поддерживают, давно уже считают, что эти земли не украинские», — указал он.

При этом сенатор отметил, что любая реакция мирового сообщества, осуждающая действия Украины в Новой Каховке, будет тем или иным образом заблокирована. Как подчеркнул Джабаров, если поднимать этот вопрос, к примеру, в Совете Безопасности ООН, то как минимум три страны, которые «неровно дышат» к России — Великобритания, США и Франция, — могут применить право вето.

Вечером 11 июня ВСУ обстреляли Новую Каховку, предположительно, из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек.

В домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадали свыше 80 граждан, семь человек пропали без вести.

В результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, также повреждены больница, рынок и жилые дома. При ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал обстрел Каховки со стороны ВСУ чистым нацизмом и тактикой террора. В свою очередь глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев назвал атаку террористическим актом против мирного населения.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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