Высокую пожароопасность прогнозируют в районах Оренбуржья

На 11 территориях Оренбургской области прогнозируют высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

По данным ведомства, возгорания с высокой вероятностью могут возникать в Новосергиевском, Илекском, Бугурусланском, Шарлыкском и Бузулукском районах. Также риск пожаров прогнозируют в Сорочинском и Соль-Илецком городских округах, Бугуруслане и Бузулуке.

Жителей данных территорий просят соблюдать особую осторожность при обращении с огнем.

Ранее синоптики спрогнозировали аномальную жару в Оренбуржье до конца рабочей недели. На юге региона температура поднимается до +37 градусов.