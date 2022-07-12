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Захарова рассказала о балансировании США на грани конфликта ядерных держав

Захарова заявила, что развязав противостояние с РФ, США балансируют на грани конфликта ядерных держав
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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США и их союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с Россией, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав. Об этом во вторник, 12 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она напомнила, что «Группа семи» выбрала местом проведения саммита Хиросиму оправдывая это тем, что нет более подходящей альтернативы, когда в условиях дестабилизации миропорядка «становится реальностью использование Россией ядерного оружия и угроза им».

Захарова подчеркнула, что комментарии премьер-министра Японии Фумио Кисида по тематике ядерного оружия вызывают недоумение.

«Поражает цинизм, с которым предпринята попытка вписать безосновательную критику нашей страны в контекст трагедии Хиросимы. <...> Абсолютно неприемлемы попытки в пропагандистских целях исказить логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике, и выставить нас в качестве страны, угрожающей ядерным оружием», — приводит ее слова пресс-служба МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что основные ядерные риски интенсивно генерируются в настоящий момент именно патроном Японии — США.

«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией», — отметила она.

24 июня Захарова заявила, что со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит. Искажение в целях пропаганды российской политики в сфере ядерного оружия, основанной на недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо. До этого, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России.

6 мая российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. Он напомнил, что Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерного противостояния.

В марте бывший американский лидер Дональд Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Он признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».

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