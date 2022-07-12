Устроившего смертельное ДТП в Люберцах водителя каршеринга задержали

Мужчину, который накануне сбил троих пешеходов в подмосковных Люберцах, задержали. Об этом ТАСС сообщает во вторник, 12 июля.

Объяснить причины аварии задержанный толком не смог. По его словам, «в глазах помутнело, а когда очнулся, уже случилось то, что случилось».

Версию водителя и все остальные версии тщательно проверят. Виновнику ДТП предстоит пройти различные экспертизы. Полиция также выясняет, нарушал ли мужчина ПДД раньше и за что ему приходили штрафы, пишет Life.Ru.

Накануне стало известно, что водителем автомобиля каршеринга, совершившего смертельный наезд на пешеходов, оказался 47-летний житель Сургута Рустем И., имеющий большой водительский стаж — с 1993 года, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что получившие тяжелые травмы головы 46-летняя Анна К. и 47-летняя Светлана Ш. скончались в больнице. Медики боролись за их жизни в течение нескольких часов, пишет «Ридус».

ДТП произошло в Люберцах на Октябрьском проспекте в 16:25 мск. Водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу движения на запрещающий сигнал светофора и на скорости сбил троих человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. После водитель каршеринга врезался в такси около остановки. Виновник аварии практически сразу скрылся с места происшествия.

Третьим пострадавшим пешеходом стала 12-летняя девочка. У нее была диагностирована гематома головы. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, передает НСН.