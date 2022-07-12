Рабочий погиб при падении строительной люльки в Саратове

Рабочий погиб во время ремонта четырехэтажного дома в Заводском районе Саратова. Мужчина находился в люльке, которая обрушилась по неизвестным причинам.

Трагедия произошла 12 июля на улице Крымской. По предварительным данным, рабочий проводил ремонт фасада или водостока, когда люлька упала с высоты. От полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

На место прибыл наряд Росгвардии. По факту трагедии проводится проверка.

В начале июля следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Омске. 43-летний мужчина упал с высоты 18-го этажа.