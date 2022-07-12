В ДНР назвали срок рассмотрения апелляций приговоренных к казни наемников

Решение по апелляциям иностранных наемников, приговоренных судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, будет принято до конца месяца. Об этом 12 июля заявил глава Минюста ДНР Юрий Сыроватко.

«Сейчас апелляция рассматривается в отношении трех иностранных граждан», — сказал он в эфире «России-24».

По мнению Сыроватко, решение по апелляции суд примет до конца июля.

7 июня в Донецке состоялся судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых — двое граждан Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Также дело рассматривалось в отношении марокканца Брагима Саадуна.

Им были выдвинуты обвинения в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Суд приговорил фигурантов к смертной казни. Адвокаты иностранцев подали апелляцию на приговор суда.

Как поясняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, направляемые Западом на Украину наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.