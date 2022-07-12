В Петербурге выросло количество банкротов

В Санкт-Петербурге с начала года банкротами стали 4822 физических лица. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на данные Федресурса.

Как уточняется в материале, за первое полугодие прошлого года суды ввели решения по банкротству 3845 человек. Показатель оказался меньше, чем в этом году, на 26,1%. Кроме того, по сравнению с прошлым годом выросло число конкурсных производств в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств — 420 против 401.

Санкт-Петербург стал одним из лидеров по числу компаний-банкротов среди российских регионов. Первое и второе места заняли Москва и Подмосковье.

Ранее, 8 июля, «Известия» писали, что в России за полгода число граждан-банкротов увеличилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.