За три дня до удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке американский спутник Worldview-2 снимал город. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает «РИА Новости».

«Съемка производилась 8 июля, а в результате ракетного удара 11 июля», — говорится в материале.

Вечером 11 июня ВСУ обстреляли Новую Каховку, предположительно, из американских систем HIMARS. По последний данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек, отмечает «Газета.Ru». Более 70 человек пострадали.

В результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, также повреждены больница, рынок и жилые дома. При ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что обстрел мирного населения Каховки военнослужащими Украины — тактика террора. Кроме того, он назвал это чистым нацизмом. В свою очередь глава ВГА Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев отметил, что удар ВСУ по городу является местью за мирную жизнь.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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