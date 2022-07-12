Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их дальнейшего сокращения

Министерство финансов России собирается оценить необоснованные расходы компаний с государственным участием, сообщает ведомство во вторник, 12 июля.

Готовы методические рекомендации и мониторинг их исполнения, подчеркивает Минфин в Telegram-канале.

«Данные рекомендации одобрены рабочей группой при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов», — отмечается в сообщении.

Целью мониторинга является вычисление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, которые используют средства из федерального бюджета.

Речь идет, в частности, о несвязанных с главной деятельностью тратах: например, аренда люксового автопарка, дополнительных помещений и так далее, отметили в ведомстве.

Документ определяет порядок сокращения этих расходов с целью их оптимизации.

4 июля стало известно о том, что Минфин России предложил уменьшить на более 1,6 трлн рублей бюджета по госпрограммам в 2023–2025 годах для обеспечения сбалансированности госбюджета.