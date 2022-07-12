Генпрокуратура получила 43 отказа от европейских стран в экстрадиции обвиняемых

С начала российской спецоперации по защите Донбасса западные страны начали отказывать в выдаче России обвиняемых и осужденных. Об этом 12 июля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

В январе-феврале российская сторона получила всего четыре отказа в выдаче запрашиваемых лиц, и все они были обоснованы, однако в марте–мае Европа отказала 43 раза.

В экстрадиции отказано Австрией, Германией, Италией, Польшей, Чехией и Великобританией, пишет издание. Самыми распространенными причинами стали «противоречие» экстрадиции правовым принципам и неуверенность в соблюдении прав запрашиваемых лиц.

«К сожалению, после начала специальной военной операции <…> проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности», — заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В мае знаток телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров выразил надежду, что его не экстрадируют в Россию, где против него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным следователей, в соцсети мужчина опубликовал заведомо ложную информацию, порочащую имя российского полководца и защитника Отечества маршала СССР Георгия Жукова.

Аскеров объявлен в розыск и заочно арестован. По состоянию на конец мая, он находился в Азербайджане.

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев указал, что шансы на выдачу Аскерова России минимальны, поскольку за рубежом действиям и высказываниям журналиста «могут дать иную оценку, которая не подразумевает наличие в них состава уголовно наказуемого деяния».

В мае 2021-го президент России Владимир Путин заявил, что в современном мире наблюдаются попытки переписать историю, «оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Российский лидер подчеркнул, что элементы нацистской идеологии пытаются вновь «поставить на вооружение».

Месяцем ранее глава государства подписал закон о наказании до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также публичное оскорбление памяти защитников Отечества.