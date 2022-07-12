В Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на Росгидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, с 15.00 до 23.00 в городе ожидаются дожди, сильный ветер и грозы. Водителей просят, по возможности, пользоваться общественный транспортом.

Ранее сообщалось, что на Санкт-Петербург надвигается циклон «Зельда», который в течение дня принесет мощные ливни и грозы.

Также о непогоде предупредили жителей Московской области. В региональном управлении МЧС рассказали, что во второй половине дня с сохранением до конца суток местами по Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра может достигать 15–20 м/с. Жителям Подмосковья рекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора и балконов.