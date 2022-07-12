Реклама
Прямой эфир
Новости компаний
Избран новый президент АФК «Система»
Общество
В России выявили первый случай оспы обезьян
Экономика
Zara может вернуться в Россию лишь в 2023 году
Мир
В Новой Каховке назвали терактом удар ВСУ по городу
Мир
Шестерых детей достали из-под завалов в Новой Каховке
Недвижимость
Спрос на загородную недвижимость в России вырос на 50%
Происшествия
Трое мужчин устроили стрельбу с балкона квартиры в центре Москвы
Авто
Продажи новых машин в России могут упасть на 60% в 2022 году
Экономика
Курсы евро и доллара на Мосбирже сравнялись
Экономика
Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их дальнейшего сокращения
Мир
Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара ВСУ
Сюжет:

Опубликованы кадры ночного обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» появились кадры ночного обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 12 июля.

На записи видно, как в результате взрыва вылетают окна и двери.

Семьи погибших в Новой Каховке получат компенсации. Онлайн спецоперации 12 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал обстрел мирного населения Каховки со стороны ВСУ чистым нацизмом и тактикой террора.

По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. На месте работают спасатели. В домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадали свыше 70 граждан, семь человек пропали без вести.

Об обстреле ВСУ из американских систем HIMARS по Новой Каховке стало известно ранее, поздним вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также серьезно поврежден склад с гуманитарной помощью.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Леонтьев сравнил удар американскими ракетами по городу со взрывом в порту Бейрута в 2020 году по масштабу разрушений.

11 июля склад с гуманитарной помощью в Новой Каховке серьезно пострадал в результате удара националистами по городу РСЗО HIMARS.

В этот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она особенно призвала прислушаться к рекомендации женщин и детей.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022