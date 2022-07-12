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Продажи новых машин в России могут упасть на 60% в 2022 году

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году могут упасть на 60% по отношению к 2021 году. Такой прогноз 12 июля представили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Падение с оптимизмом: продажи автомобилей в июне сократились на 82%
Эксперты утверждают, что нижнюю точку российский авторынок уже прошел

«В настоящее время уже совершенно очевидно, что быстро и без проблем решить все вопросы организации автомобильного производства в условиях международных санкций и ограничений с поставками автокомпонентов не удастся. Также очевидно, что вопрос возобновления деятельности зарубежных компаний однозначно связан с окончанием военной спецоперации, ее последствиями и сроками действия введенных санкций», — отметили аналитики агентства.

Согласно базовому сценарию, объем продаж новых легковых автомобилей в 2022 году составит в России не более 600 тыс. единиц. Если развитие рынка пойдет по оптимистичному сценарию, то объем рынка новых машин может составить 690 тыс. штук.

При самом пессимистичном сценарий годовой объем рынка будет равен 505 тыс. автомобилей или — 67% по отношению к результату 2021 года.

Что касается восстановления авторынка, то по оценке специалистов компании, его можно ожидать этой осенью, однако процесс будет затяжным. Более того, эксперты отметили, что рынок вряд ли вернется на доковидный уровень, когда в стране было реализовано 1,5 млн. единиц автомобилей.

8 июня «Известия» сообщили, что в мае текущего года цены на новые легкие коммерческие автомобили (LCV) в России снизились на 10% по сравнению с апрелем 2022 года.

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