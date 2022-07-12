Церковь Николы Вратаря в Печорах отреставрируют

К празднику Успения Богородицы, который отмечается 28 августа, отреставрируют фасады церкви Николы Вратаря в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом в своем Telegram-канале сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Храм отреставрируют внутри и снаружи. Сейчас там меняют кровлю. Планируется обновить стропильную систему, заменить проводку, подключить коммуникации. Также специалисты хотят установить оборудование для соблюдения температурно-влажностного режима. Кроме того, в церкви приведут в порядок две кельи для жизни монахов.

Псковская лента новостей уточняет, что противоаварийные работы на колокольне провели год назад.

Часовню в надвратной Никольской башне также должны отреставрировать к празднику Успения Богородицы. Там обновят оклады икон в часовне. Они были написаны в 1970-е годы наместником Архимандритом Алипием (Вороновым).

Ранее сообщалось, что на национальную премию «Хрустальный компас» выдвинута серия научно-популярных документальных фильмов о псковских храмах. Автор проекта — Псковская архитектурная школа.