Серию фильмов о псковских храмах выдвинули на международную премию

На национальную премию «Хрустальный компас» выдвинута серия научно-популярных документальных фильмов о псковских храмах. Автор проекта — Псковская архитектурная школа.

Как пишет Псковское агентство информации, «Хрустальный компас» — это престижная международная премия в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. В этом году на ее получение претендуют 579 проектов из 27 стран мира.

Эксперты определят 10 победителей, а того, кто получит премию в номинации «Признание общественности», выберут через интернет-голосование.

Ранее сообщалось, что в Пскове разработали мобильное приложение «Сокровища Пскова» с экскурсией на русском и английском языках по храмам, внесенным в список ЮНЕСКО. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по туризму.