В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного за букву Z на одежде

В Крыму задержаны подозреваемые в нападении на российского солдата в Судаке за букву Z на одежде. Об этом 12 июля сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.

«Все подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — написал он в Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне. Три человека напали на военнослужащего российской армии, имевшего на одежде символ Z, и избили его. При этом злоумышленники выкрикивали проукраинские лозунги. Нападение произошло на набережной Судака, где военный проходил лечение в одном из санаториев, пишет «Газета.Ru».

Крючков сообщал ранее, что у пострадавшего есть видимые побои, ему оказывается медицинская помощь. Глава Республики Крым Сергей Аксенов взял дело под личный контроль.

Буквы Z и V стали символами спецоперации по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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