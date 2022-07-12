Шестерых детей достали из-под завалов в Новой Каховке

В Новой Каховке из-под завалов достали шестерых детей. Их здоровью ничто не угрожает. Сейчас они находятся со своими родителями. Об этом «РИА Новости» рассказал глава ВГА Владимир Леонтьев 12 июля.

«Все дети живы, их здоровью ничего не угрожает, сейчас они с родителями. Из-под одного дома вытащили четверых и еще двоих — из-под другого дома, всего шестеро спасли», — отметил он.

Также Леонтьев сообщил, что пострадали свыше 70 граждан.

«Пострадало более 70 человек. Это только те, кто обратился за медпомощью», — подчеркнул глава ВГА.

Семь человек пропали без вести, «нельзя сказать, что с ними (пропавшими без вести. — Ред.), но число жертв, скорее всего, увеличится», предположил Леонтьев.

Ранее в этот день стало известно об осуждении ООН обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине.

Кроме того, заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал обстрел мирного населения Каховки со стороны ВСУ чистым нацизмом и тактикой террора.

По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. На месте работают спасатели. В домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей.

Об обстреле ВСУ из американских систем HIMARS по Новой Каховке стало известно ранее, поздним вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также серьезно поврежден склад с гуманитарной помощью.

Леонтьев сравнил удар американскими ракетами по городу со взрывом в порту Бейрута в 2020 году по масштабу разрушений.

11 июля склад с гуманитарной помощью в Новой Каховке серьезно пострадал в результате удара националистами по городу РСЗО HIMARS.

В этот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она особенно призвала прислушаться к рекомендации женщин и детей.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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