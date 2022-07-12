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Шестерых детей достали из-под завалов в Новой Каховке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Новой Каховке из-под завалов достали шестерых детей. Их здоровью ничто не угрожает. Сейчас они находятся со своими родителями. Об этом «РИА Новости» рассказал глава ВГА Владимир Леонтьев 12 июля.

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«Все дети живы, их здоровью ничего не угрожает, сейчас они с родителями. Из-под одного дома вытащили четверых и еще двоих — из-под другого дома, всего шестеро спасли», — отметил он.

Также Леонтьев сообщил, что пострадали свыше 70 граждан.

«Пострадало более 70 человек. Это только те, кто обратился за медпомощью», — подчеркнул глава ВГА.

Семь человек пропали без вести, «нельзя сказать, что с ними (пропавшими без вести. — Ред.), но число жертв, скорее всего, увеличится», предположил Леонтьев.

Ранее в этот день стало известно об осуждении ООН обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине.

Кроме того, заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал обстрел мирного населения Каховки со стороны ВСУ чистым нацизмом и тактикой террора.

По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. На месте работают спасатели. В домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей.

Об обстреле ВСУ из американских систем HIMARS по Новой Каховке стало известно ранее, поздним вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также серьезно поврежден склад с гуманитарной помощью.

Леонтьев сравнил удар американскими ракетами по городу со взрывом в порту Бейрута в 2020 году по масштабу разрушений.

11 июля склад с гуманитарной помощью в Новой Каховке серьезно пострадал в результате удара националистами по городу РСЗО HIMARS.

В этот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она особенно призвала прислушаться к рекомендации женщин и детей.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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