ТАСС: идут работы по созданию баллистической ракеты «Змеевик» для ВМФ России

Разработка баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением ведется для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило ТАСС, ссылаясь на источники.

Отмечается, что задача будущей ракеты — поражение крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев.

По данным источников, «Змеевик» может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. По характеристикам эта ракета схожа с китайскими ракетами аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км.

2 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американские стратегические вооружения значительно отстают от новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

В мае командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев рассказал, что за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться. Так, ракета «Сармат» способна осуществлять полеты через Северный и Южный полюс. Он также усомнился в вероятности создания средств для перехвата ракеты в ближайшее десятилетие.

Тогда же военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему США паникуют из-за того, что у РФ есть межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

По словам Сивкова, запуск ракеты до последних секунд нереально отследить, потому что на поверхности изменений нет — крышка шахты закрыта до последнего момента. Кроме того, ракеты весят примерно 10 т и имеют дальность, благодаря которой они способны уничтожить весь континент, отметил специалист.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он стал первым в череде пусков программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.