Врач рассказала о способе определения болезни по цвету губ

Область губ активно реагирует на изменения в организме, по их цвету можно распознать некоторые болезни. Об этом во вторник, 12 июля, заявила врач-терапевт Лидия Голубенко.

Так, если губы потеряли свой натуральный цвет и побледнели, необходимо проверить уровень эритроцитов и гемоглобина крови.

«Подобный признак достаточно типичен для анемии, связанной с дефицитом железа, витаминов В9 и В12 и другими причинами потери крови. При недостатке гемоглобина эритроциты переносят меньше кислорода к тканям, особенно в области кожи и слизистых, поэтому губы тоже получают меньше кровоснабжения, бледнеют и сохнут», — рассказала врач порталу «Доктор Питер».

Если губы приобретают неестественный оттенок — это также повод для консультации с врачом. Ярко-красный оттенок губ может возникать при гипертонии и поражениях почек, дополняет «Газета.Ru». Синюшные губы свидетельствуют о проблемах с кровообращением по малому кругу — пороках, сердечной недостаточности, миокардите, пояснила Голубенко.

Также по ее словам, желтизна губ может указывать на проблемы с печенью.

24 апреля врач ревматолог-кардиолог Виктория Львовская заявила о способе определения болезни по ладоням. Так, пожелтение кожи рук может указывать на заболевания печени и желчных путей. Если ладони краснеют, это может быть сигналом наличия заболеваний печени или интоксикации организма, отметила врач.

Кроме того, сухие бледные ладони указывают на снижение функции щитовидной железы, а шелушащаяся кожа на руках — на недостаток витаминов D и А.