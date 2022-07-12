Европа отказалась выдавать РФ 43 обвиняемых с начала спецоперации

Страны Европы с начала военной спецоперации по защите Донбасса стали отказывать в выдаче России обвиняемых и осужденных. Об этом во вторник, 12 июля, пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

В январе-феврале российская сторона получила всего четыре отказа в выдаче запрашиваемых лиц, и все они были обоснованы, однако в марте – мае Европа отказала 43 раза.

В экстрадиции отказано Австрией, Германией, Италией, Польшей, Чехией и Великобританией, пишет издание. Отмечается, что самыми распространенными причинами стали «противоречие» экстрадиции правовым принципам или неуверенность в соблюдении прав запрашиваемых лиц.

Как подчеркнули в ведомстве, Германия отказалась выдавать 13 обвиняемых.

11 мая знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров выразил надежду, что его не экстрадируют в Россию, где против него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Аскеров объявлен в розыск и заочно арестован. По состоянию на конец мая, он находился в Азербайджане.

Ранее, 11 мая, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в комментарии «Известиям» указал, что шансы на выдачу Аскерова России минимальны, поскольку за рубежом действиям и высказываниям журналиста «могут дать иную оценку, которая не подразумевает наличие в них состава уголовно наказуемого деяния».