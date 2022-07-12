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Советник президента США Салливан: Иран планирует передать России беспилотники

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Иран настроен передать России сотни беспилотников. Об этом 11 июля сообщило Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

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«Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА с оружием, в ускоренные сроки», — заявил Салливан.

Также он сообщил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные в текущем месяце начнут обучать российских военнослужащих использованию беспилотников.

23 июня американский журнал Popular Mechanics написал, что конфликт на Украине является, вероятно, первым примером масштабного применения беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях.

По данным издания, в спецоперации по защите Донбасса принимают участие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей, «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

При этом со стороны Украины используются китайские, американские, турецкие, польские и украинские БПЛА. Эксперты отмечали, что украинское небо переполнено десятками различных летательных аппаратов.

13 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия имеет в наличии практически все типы БПЛА военного назначения.

10 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал работу беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил России при выполнении огневых задач в ходе спецоперации. Как передал журналист, беспилотник поднимают в воздух на разведку из специально обрадованного укрытия российских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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