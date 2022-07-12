Советник президента США Салливан: Иран планирует передать России беспилотники

Иран настроен передать России сотни беспилотников. Об этом 11 июля сообщило Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА с оружием, в ускоренные сроки», — заявил Салливан.

Также он сообщил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные в текущем месяце начнут обучать российских военнослужащих использованию беспилотников.

23 июня американский журнал Popular Mechanics написал, что конфликт на Украине является, вероятно, первым примером масштабного применения беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях.

По данным издания, в спецоперации по защите Донбасса принимают участие российские беспилотники: комплекс с беспилотными летательными аппаратами — имитатор воздушных целей, «Орион», «Форпост», ZALA 421, «Гранат-4», «Орлан-10», «Орлан-30», Е95, «Застава», «Тахион» и «Элерон-3», а также барражирующий боеприпас «Куб-БЛА».

При этом со стороны Украины используются китайские, американские, турецкие, польские и украинские БПЛА. Эксперты отмечали, что украинское небо переполнено десятками различных летательных аппаратов.

13 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия имеет в наличии практически все типы БПЛА военного назначения.

10 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал работу беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил России при выполнении огневых задач в ходе спецоперации. Как передал журналист, беспилотник поднимают в воздух на разведку из специально обрадованного укрытия российских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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