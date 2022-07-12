Власти назвали удар ВСУ по Новой Каховке местью за мирную жизнь

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке является местью за мирную жизнь. Об этом во вторник, 12 июля, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Коллективный Запад не просто приложил руку к этому. США — это они передали высокоточное оружие, чтобы разрушить наш город. Это месть за мирную жизнь», — сказал он «РИА Новости».

Он подчеркнул, что приказ о ракетном ударе по городу был отдан лично президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств [министр обороны Украины Алексей] Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждет жителей дальше», — сказал Леонтьев.

Кроме того, он рассказал, что на месте украинского удара в Новой Каховке планировалось открыть продовольственный хаб.

Вечером 11 июня ВСУ обстреляли Новую Каховку, предположительно, из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По последний данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. Как сообщил Леонтьев, минимум 40 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

В результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, также повреждены больница, рынок и жилые дома. При ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

10 июля депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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