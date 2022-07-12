Опубликовано первое фото с телескопа «Джеймс Уэбб»

Опубликовано первое полное фото с телескопа «Джеймс Уэбб». Изображение стало самым четким инфракрасным снимком Вселенной, передает телеканал «Известия». На фото показано скопление галактик, которые находятся на расстоянии более 4 миллиарда световых лет от Земли. Космический телескоп был запущен в конце 2021 года. Телескоп помогает изучать галактику, планетные системы, звёзды и происхождение жизни.

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