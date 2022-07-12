В Новой Каховке после удара ВСУ продолжается пожар на складе селитры

В Новой Каховке, которая пострадала в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами HIMARS, продолжаются взрывы и пожар на складах селитры. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«Пожар очень сильный, сюда даже не подъезжали еще спасатели. Просто не успевают тушить все пожары, которые возникают сегодня в Новой Каховке», — добавил Литомин.

Он отметил, что также от удара по складу селитры пострадали многоэтажные дома – в них практически не осталось стекол.

11 июля стало известно, что рынок и жилые дома в Новой Каховке Херсонской области подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. По предварительным данным, артиллерийские удары по жилым кварталам наносились с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев, минимум 40 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. По последний данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек.

10 июля депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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