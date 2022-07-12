В ВГА Запорожской области сообщили о неудачной попытке наступления ВСУ в регионе

Украинские военные получили жесткий отпор при попытке наступления в Запорожье. Об этом 12 июля заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — сказал он «РИА Новости»

Рогов добавил, что Запорожье — административный центр региона, всё еще находится под контролем украинской армии, но в конечном итоге город будет освобожден.

8 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины пытались перейти в контрнаступление в Запорожье, но были поражены российской артиллерией.

В тот же день Рогов заявил, что в Запорожье слышны взрывы, предположительно, из-за артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

До этого, 2 июля, в Запорожской области сообщили об атаке на грузовой поезд с продовольствием. По предварительной информации, украинские военные открыли огонь по цели из гранатометов. Как отметил Рогов, сторонники Киева таким образом пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

12 июня произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти обвинили в произошедшем украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России. В МВД Запорожья произошедшее назвали терактом.

Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Решение о начале операции было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР.

Как отметили в Кремле, в задачи российских военных входят демилитаризация и денацификация Украины

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