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В ВГА Запорожской области сообщили о неудачной попытке наступления ВСУ в регионе

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Украинские военные получили жесткий отпор при попытке наступления в Запорожье. Об этом 12 июля заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Украинские неонацисты расстреляли мирные кварталы Новой Каховки. Онлайн спецоперации 12 июля

«Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — сказал он «РИА Новости»

Рогов добавил, что Запорожье — административный центр региона, всё еще находится под контролем украинской армии, но в конечном итоге город будет освобожден.

8 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины пытались перейти в контрнаступление в Запорожье, но были поражены российской артиллерией.

В тот же день Рогов заявил, что в Запорожье слышны взрывы, предположительно, из-за артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

До этого, 2 июля, в Запорожской области сообщили об атаке на грузовой поезд с продовольствием. По предварительной информации, украинские военные открыли огонь по цели из гранатометов. Как отметил Рогов, сторонники Киева таким образом пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

12 июня произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти обвинили в произошедшем украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России. В МВД Запорожья произошедшее назвали терактом.

Часть территорий Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. Решение о начале операции было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР.

Как отметили в Кремле, в задачи российских военных входят демилитаризация и денацификация Украины

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