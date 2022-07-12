Пивовары призвали отказаться от идеи маркировки их продукции

Союз российских пивоваров призвал не вводить обязательную маркировку их продукции. Такая просьба содержится в открытом письме, опубликованном в ночь на вторник, 12 июля, на сайте объединения.

Авторы обращения, адресованного президенту Владимиру Путину, считают, что введение маркировки «парализует работу пивоваренной отрасли». «Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20–30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10%», — отмечается в письме. При этом пивовары приводят в пример опыт внедрения обязательной маркировки воды — скорость линий розлива значительно снизилась.

В Союзе российских пивоваров обратили внимание на то, что предприятия отрасли, которые во многих регионах являются ключевыми налогоплательщиками, «окажутся в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных России государств, развязавших экономическую войну против нашей страны». Ключевые узлы и компоненты системы маркировки производятся в США, Германии, Италии, Японии, на Тайване, рассказали в отрасли, пояснив, что «российские операторы маркировки комплектуют свои предложения на основе импортного оборудования, и эти поставки уже заблокированы из-за экспортных ограничений западных стран».

«Колоссальные затраты российских производителей на приобретение, доставку и наладку маркировочного оборудования будут фактически обогащать западные технологические корпорации, ставя отечественное производство в полную зависимость от воли правительств из стран санкционного давления», — предостерегли пивовары.

Они также предупредили, что предприятия сейчас работают на пределе своих возможностей: западные поставщики отказываются поставлять оборудование, запасные части и расходные материалы, существует высокая вероятность прекращения поставок зарубежного хмеля, который пока также нечем заменить. «Предприятия столкнулись с дефицитом и значительным ростом цен на пивоваренный солод, стеклобутылку, алюминиевую банку, ПЭТ-упаковку, углекислоту, кронен-пробку, этикетку», — добавили в союзе.

Там считают маркировку избыточной мерой контроля, поскольку уже не первый год эффективно работает Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) — при необходимости с ее помощью «можно решить задачи полной прослеживаемости, поштучного учета производства и оборота пивоваренной продукции». «Данный подход наиболее приемлем и поддерживается бизнесом и не приводит к абсолютной зависимости российских пивоваров от недружественных государств», — подчеркнули авторы письма.

По данным Союза российских пивоваров, постоянными потребителями пива являются более 70 млн жителей страны, на предприятиях работает более полумиллиона человек, отрасль ежегодно обеспечивает более 170 млрд рублей акцизных платежей в региональные бюджеты.

С 1 апреля 2021 года правительство запустило эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе, а также сидра и пуаре. В пилотном проекте принимают участие свыше 200 компаний, большая часть которых — производители. В ходе эксперимента апробируются механизмы нанесения кодов маркировки в лабораторных условиях, проводятся тесты на производствах. По планам Минпромторга, в 2023 году обязательная маркировка должна быть введена в отношении пива и слабоалкогольных напитков в любой упаковке.

Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, сигарет, парфюмерии, меховых изделий, обуви, шин и автопокрышек, минеральной воды. Целью создания единой системы маркировки товаров является ликвидация теневого оборота продукции.

Ранее в этом году против обязательной маркировки средствами идентификации выступили производители фруктовых и овощных пюре, кормов для домашних животных (за исключением сельскохозяйственных), пищевой рыбной продукции, консервированных продуктов, безалкогольных напитков, включая растительные напитки и соковую продукцию. Соответствующая резолюция по итогам заседания комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса была направлена в правительство в феврале.