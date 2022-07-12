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В ГД оценили планы Пентагона отслеживать ракеты РФ с помощью воздушных шаров

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 12 июля, оценил сообщения СМИ о том, что Пентагон будет использовать воздушные шары, чтобы отслеживать российские ракеты.

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«Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны», — написал он в своем Telegram-канале.

Также депутат добавил, что следующим этапом станут надутые подводные шары, «учитывая наличие у нашей страны «Посейдона».

Ранее появилась информация о том, что Пентагон разрабатывает новый план, который, по мнению военнослужащих США, позволит противодействовать гиперзвуковому оружию РФ и КНР. Его основой станут воздушные шары. Пентагон собирается задействовать их в рамках обширной системы наблюдения, а в дальнейшем — как средство обнаружения гиперзвуковых ракет.

5 июля стало известно, что Соединенные Штаты потратят более $27 млн на воздушные шары для слежки за ракетами России. Предполагается, что их будут размещать на высоте 60–90 тыс. футов (18,3–27,4 км) над поверхностью Земли.

Согласно бюджетной документации, за последние два года Пентагон уже потратил около $3,8 млн на проекты по созданию воздушных шаров.

11 мая директор Агентства по противоракетной обороне Джон Хилл сообщил, что министерство обороны США планирует в 2023 году вывести на орбиту прототипы спутников для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Запуск аппаратов будет осуществлен в рамках создания американской стороной системы сопровождения и наблюдения за гиперзвуковыми и баллистическими целями.

В то время как в Пентагоне строят планы по отслеживанию китайских и российских ракет, американская военная промышленность сосредоточилась на создании своего гиперзвукового оружия.

16 мая сообщалось, что военно-воздушные силы США провели успешное испытание гиперзвукового оружия — гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW. После отделения от самолета ракета-носитель ARRW запустилась и достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.

Москва также приступила к разработке гиперзвукового оружия. 20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде запланированных программой государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

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