ООН осуждает обстрелы гражданской инфраструктуры в Каховке

ООН осуждает обстрелы гражданской инфраструктуры на Украине, сказал ТАСС заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

«Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», — заявил он во вторник, 12 июля.

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал обстрел мирного населения Каховки со стороны ВСУ чистым нацизмом и тактикой террора.

По последний данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. Как сообщил глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев, пострадали 60 человек. На месте работают спасатели. В домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей.

Об обстреле ВСУ из американских систем HIMARS по Новой Каховке стало известно ранее, поздним вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также серьезно поврежден склад с гуманитарной помощью.

Леонтьев сравнил удар американскими ракетами по городу со взрывом в порту Бейрута в 2020 году по масштабу разрушений.

11 июля склад с гуманитарной помощью в Новой Каховке серьезно пострадал в результате удара националистами по городу РСЗО HIMARS.

В этот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она особенно призвала прислушаться к рекомендации женщин и детей.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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