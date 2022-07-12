Центр по разработке сортов картофеля построят в Татарстане

В Татарстане создадут селекционно-семеноводческий центр по разработке сортов и гибридов картофеля. Он появится к 2024 году.

Глава республиканского научно-исследовательского института сельского хозяйства Рустам Низамов рассказал ИА «Татар-информ», что работы проводятся в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ученые выиграли грант на создание центра, в прошлом году получили 15 млн рублей на покупку оборудования и приборов. В этом году было подписано соглашение на 35 млн рублей.

В 2023 и 2024 годах институт планирует получить государственное финансирование на оснащение центра. Уже сейчас в институте создали около 10 сортов картофеля, из них шесть уже районированы и четыре сорта проходят государственные сортоиспытания.

Ученые работают над повышением устойчивости сортов к болезням и над снижением травмированности клубней во время механизированной уборки и хранения, а также над вкусовыми качествами.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали новые формы картофеля без цветков и устойчивые к заболеваниям. Они прибегли к технологии редактировании двух геномов картофеля, один из них отвечает за цветение, второй — за устойчивость к различным заболеваниям, в частности грибковым инфекциям.