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«Известия» узнали о пяти погибших и 50 раненых после обстрелов Новой Каховки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После украинского ракетного удара по Новой Каховке как минимум пять человек погибли, более 50 пострадали. Об этом во вторник, 12 июля, рассказал корреспонденту «Известий» Ивану Литомину глава города Владимир Леонтьев.

На месте работают спасатели. Сообщается, что к некоторым завалам в данный момент невозможно подобраться, точные данные о жертвах и пострадавших будут известны позднее.

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Леонтьев также рассказал журналистам, что в результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры.

«Говоря о характере повреждений — многие десятки домов, сказать точно очень сложно. Сейчас вы проедете по городу и увидите только уничтоженные дома, здания и сооружения, объекты инфраструктуры — это тоже десятки. И те, которые повреждены, серьезно повреждены, я думаю, это будут сотни домов, потому что очень на большом расстоянии взрывной волной вылетали окна, рамы выносились», — сказал Леонтьев.

Он уточнил, что повреждены школы, детские сады, больница и храмы, а также сообщил, что в домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей.

Об обстреле ВСУ из, предположительно, американских систем HIMARS по Новой Каховке стало известно ранее, поздним вечером 11 июля. Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений. После этого склад сдетонировал. Серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров в домах вылетели стекла из окон. Также при ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Позднее глава ВГА сравнил удар американскими ракетами по городу со взрывом в порту Бейрута в 2020 году по масштабу разрушений. В центре Новой Каховки, куда был нанесен удар из американской РСЗО HIMARS, не было никаких военных объектов.

Ранее в этот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она особенно призвала прислушаться к рекомендации женщин и детей.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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