Полянский осудил удар ВСУ по Новой Каховке

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 12 июля осудил удар украинских боевиков по Новой Каховке, совершенный, как предполагается, с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение. Это прямое следствие поставок [Соединенными] Штатами [Америки] вооружений Киеву», — сказал Полянский в беседе с «РИА Новости» в ответ на просьбу прокомментировать происшествие.

11 июля стало известно, что рынок и жилые дома в Новой Каховке Херсонской области подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. По предварительным данным, артиллерийские удары по жилым кварталам наносились с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате обстрела боевиков погибло как минимум шесть человек. и десятки оказались под завалами. По всему городу повреждены жилые дома, больница, рынок, в радиусе двух километров вылетели стекла из окон. Также ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, из-за чего те стали взрываться.

10 июля депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России — бесполезно. Он сказала, что на слова Зеленского и других западных лидеров «больше никто не ориентируется».

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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