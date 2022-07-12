Брошенного грудного ребенка нашли в подъезде Тобольска

В Тобольске Тюменской области в подъезде жилого дома нашли пятимесячного младенца. Информация сначала появилась в одном из городских пабликов, а потом ее подтвердили в городском департаменте здравоохранения.

В ведомстве порталу «Наш город» рассказали, что младенец был завернут в полотенце и плакал. Жители вызвали скорую помощь, и ребенка госпитализировали. При осмотре у ребенка не нашли каких-либо травм или повреждений.

Тем временем, мама ребенка уже нашлась. Megatyumen.ru пишет, что ею оказалась 32-летняя местная жительница. По ее словам, она оставила сына подруге, чтобы та с ним посидела.

Проверку по факту случившегося начал СКР. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Ход доследственной проверки взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он также поручил Тобольскому межрайонному прокурору проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3 июля сообщалось, что в Челябинске на теплотрассе обнаружили брошенного младенца, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ребенка на теплотрассе оставил неизвестный мужчина. Младенца вовремя обнаружили жители города.