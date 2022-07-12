Боец ММА Саша Стоун назвал «колхозным» стиль боя Святослава Коваленко

Блогер и боец ММА Саша Стоун 12 июля заявил, что его соперник Святослав Коваленко на ринге ведет себя «как колхозник».

«Я вам скажу, что Свят — это тот самый представитель колхозной школы, от которого можно ожидать всего, что угодно. С такими оппонентами всегда драться сложнее всего. Ты не знаешь, что можно ожидать. Эти колхозные удары, как мельница, могут прилететь отовсюду», — так он прокомментировал заявление Коваленко, который призвал Стоуна «зарубиться, как он умеет».

Он также заверил, что нейтрально относится к Коваленко

«Я не могу сказать, что он прямо какой-то дерзкий гопник. Наоборот, мне кажется, что это милый парень со двора такой, всегда безобидный. Но тем не менее он отличается своей духовитостью», — поделился спортсмен.

11 июля Святослав Коваленко обратился к блогеру и чемпиону России по ММА Саше Стоуну с вызовом на бой. По мнению блогера, Саша Стоун сильный соперник, поэтому ему интересно с ним сразиться. К тому же, как заверил Коваленко, зрители поп-MMA не знают, как Стоун умеет «рубиться».

Ранее сообщалось, что 5 августа РЕН ТВ покажет бой Джеффа Монсона и Вячеслава Дацика. Звезды смешанных единоборств подписали контракт на поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

2 июня Дацик пообещал своего противнику не бить его сильно. Свое обращение он записал на видео.

В мае о договоренности с Дациком на бой в сентябре сообщал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Спортсмены будут состязаться по правилам боксерского поединка.