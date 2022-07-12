Десятки людей оказались под завалами после обстрела ВСУ Новой Каховки

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Новая Каховка в Херсонской области десятки мирных жителей оказались под завалами, сообщил глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев во вторник, 12 июля.

«Раненых продолжают доставлять в больницу, много людей заблокировано в своих квартирах, домах, разблокировать мы их не можем», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, Леонтьев уточнил, что в результате артиллерийских ударов по городу погибло как минимум шесть человек.

11 июля Леонтьев заявил, что рынок и жилые дома в Новой Каховке Херсонской области подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. По предварительным данным, артиллерийские удары по жилым кварталам наносились с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате удара неонацистов по городу повреждены жилые дома, больница, рынок, в радиусе двух километров повылетали окна. Также ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, из-за чего те стали взрываться.

10 июля депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России — бесполезно. Он сказала, что на слова Зеленского и других западных лидеров «больше никто не ориентируется».

Ранее, 8 июля, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об обстреле по Каховской ГЭС. Тогда же глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев отметил, что станция не получила значительных повреждений. Позднее в тот же день сообщалось, что российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на гидроэлектростанцию.

Накануне в распоряжении «Известий» оказались кадры задержания украинских диверсантов, которые готовили серию терактов в Херсоне. Российские силовики предотвратили преступления и разгромили созданную спецслужбами Украины ячейку.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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