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Врачи рассказали о состоянии найденного в обрушившейся шахте Кузбасса горняка
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Врачи рассказали о состоянии найденного в обрушившейся шахте Кузбасса горняка

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Фото: ТАСС/Максим Киселев
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Врачи в Кузбассе стабилизировали состояние горняка, найденного в шахте «Распадская-Коксовая», он направлен на лечение в специализированный центр. Об этом 12 июля рассказал представитель Центра медицины катастроф Кемеровской области.

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«В Междуреченске его первоначально осмотрели, стабилизировали состояние и приняли решение о транспортировке в травмоцентр высшего уровня. Сейчас транспортируют автомобилем санавиации в Центр охраны здоровья «Шахтер». Нужно пройти полное обследование, но он в сознании, контактный», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

У пострадавшего диагностировали перелом бедра, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Шахтер будет проходить лечение в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

Ранее, 12 июля, спасатели обнаружили живым горняка, который пропал в забое после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая». Поисково-спасательная операция на шахте завершена.

5 июля МЧС России сообщило о том, что в шахте «Распадская-Коксовая» Кемеровской области произошло обрушение горной породы. Распадская угольной компания добавила, что обрушение произошло из-за подземных толчков, зафиксированных в 5 км от города. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12:07 мск. На тот момент в шахте находились 189 человек.

Позднее спасатели нашли погибшим одного из горняков, с которым была потеряна связь. Его тело подняли на поверхность 6 июля.

8 июля в экстренных службах сообщили, что во время поисковой операции на шахте погиб один из горноспасателей. Сообщалось, что во время поисково-спасательной операции он плохо себя чувствовал.

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