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В ЛНР рассказали о позициях союзных войск

Войска находятся в трех километрах от Северска
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Сейчас идет зачистка от украинских вооруженных формирований населенных пунктов Григоровка и Серебрянка, рассказал «Известиям» посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. Серебрянка находится всего в трех километрах от города Северск.

Путин упростил получение гражданства для всех жителей Украины и Донбасса. Онлайн спецоперации 11 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Мы ожидаем, что ситуация в районе Северска в самое ближайшее время будет развиваться благоприятно для нас», — отметил Мирошник.

Он сообщил, что из Северска практически выведены кадровые и обученные части.

«Там, по сути, остались части тербатов и свежемобилизованных жителей, которые не имеют серьезного боевого опыта и выучки. Их используют как «пушечное мясо», — отметил посол.

По его словам, вокруг Северска — особенно в лесах рядом с ним — построено много укрепленных районов.

«Сейчас ими занимается артиллерия. Как только они будут уничтожены, стоит ожидать штурма города», — отметил дипломат.

Мирошник напомнил, что Северск находится на полпути от Лисичанска к Славянску.

«Город мог стать важной точкой обороны. У украинской стороны была попытка сконцентрировать там войска, но сейчас мы видим, что их части оттуда уходят», — отметил он.

О больших потерях украинских формирований в районе Северска 11 июля сообщило и Минобороны РФ. В частности, критическое положение сложилось в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВФУ. Потери данного соединения за время боевых действий составили более 70 процентов личного состава. По данным российского военного ведомства, командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Лесные двери: когда стоит ожидать штурма Северска союзными войсками»

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