Сирия будет настаивать на прекращении трансграничной помощи Идлибу
Сирия будет настаивать на закрытии трансграничного механизма (ТГМ) гуманитарной помощи Идлибу. Об этом «Известиям» заявили в парламенте Сирийской Арабской Республики (САР).
«Эта помощь должна быть доставлена через территории, находящиеся под контролем сирийского государства, и уже через его границы — на оккупированные объекты, расположенные на севере. Важно, чтобы эта помощь не попала в руки террористических группировок, чтобы они не использовали эту помощь для шантажа сирийских граждан в этих районах», — заявил «Известиям» глава международного комитета парламента Сирии Бутрус Маржан.
Его коллега из международного комитета парламента Аммар аль-Асад уточнил, что именно поэтому Дамаск выступает за сворачивание механизма и отлаживание поставок через официальные границы страны.
Противостояние России и Запада в Совбезе ООН достигло очередной критической точки. 8 июля РФ наложила вето на ирландско-норвежский проект о продлении ТГМ для Идлиба на один год. 10 июля страны Запада в ответ заблокировали российское предложение продлить ТГМ на шесть месяцев.
Трансграничный механизм придумали в 2014 году, чтобы поставлять помощь сирийским оппозиционерам в обход государственной таможни и официальных властей страны.
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