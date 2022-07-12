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Сирия будет настаивать на прекращении трансграничной помощи Идлибу

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Фото: ТАСС/Андрей Грязнов
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Сирия будет настаивать на закрытии трансграничного механизма (ТГМ) гуманитарной помощи Идлибу. Об этом «‎Известиям»‎ заявили в парламенте Сирийской Арабской Республики (САР).

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«Эта помощь должна быть доставлена через территории, находящиеся под контролем сирийского государства, и уже через его границы — на оккупированные объекты, расположенные на севере. Важно, чтобы эта помощь не попала в руки террористических группировок, чтобы они не использовали эту помощь для шантажа сирийских граждан в этих районах», — заявил «‎Известиям»‎ глава международного комитета парламента Сирии Бутрус Маржан.

Его коллега из международного комитета парламента Аммар аль-Асад уточнил, что именно поэтому Дамаск выступает за сворачивание механизма и отлаживание поставок через официальные границы страны.

Противостояние России и Запада в Совбезе ООН достигло очередной критической точки. 8 июля РФ наложила вето на ирландско-норвежский проект о продлении ТГМ для Идлиба на один год. 10 июля страны Запада в ответ заблокировали российское предложение продлить ТГМ на шесть месяцев.

Трансграничный механизм придумали в 2014 году, чтобы поставлять помощь сирийским оппозиционерам в обход государственной таможни и официальных властей страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Баб эль» с возу: в ООН надеются договориться о гумпоставках в Сирию»

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